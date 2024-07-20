سياسة
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المالكي: رأي محكمة العدل الدولية بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين "يرضينا"
وصف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "مُرضٍ" لبلاده، معتبراً أن المحكمة "أدَّت واجبها".
المالكي: رأي محكمة العدل الدولية بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين "يرضينا"
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية يثني على رأي محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
20 يوليو 2024

ولفت المالكي إلى أن محكمة العدل الدولية "أدَّت واجبها بنجاح"، وأضاف أن الرأي الاستشاري الصادر "كان مُرضياً للجانب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن ما يهم حاليّاً هو كيفية تنفيذ هذا القرار، وانعكاسه على الساحة السياسية.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني "سيعد خريطة طريق خاصة به في هذا الإطار"، مشدداً على أن هدفهم الرئيسي هو إنهاء الاحتلال. وقال: "هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل بسبب الاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة وجرائمها ضد شعبنا".

بدوره، ذكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الرأي الاستشاري للمحكمة "مهم للغاية"، مؤكداً أنهم سيدرسون هذا الرأي المؤلَّف من 140 صفحة من البداية إلى النهاية، وشدد على أن الخطوة التالية، كما أشارت محكمة العدل الدولية، ستكون نقل ما ورد في الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأمس الجمعة، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكِّل "وحدة إقليمية واحدة" سيجري احترامها وحمايتها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وعام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، حسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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