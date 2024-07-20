جاء ذلك في بيان نشرته الحركة تعليقاً على قرار الحكومة الباكستانية إعلان تل أبيب "كياناً مرتكباً جرائم حرب"، ونتنياهو "شخصية إرهابية"، ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقالت حماس في بيانها: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كياناً مرتكباً جرائم حرب، ورئيس حكومته المجرم نتنياهو شخصية إرهابية".

واعتبرت الحركة الإعلان الباكستاني بمثابة "خطوة على طريق إسناد شعب فلسطين الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى".

ودعت الحركة الفلسطينية دول العالم، لا سيما الإسلامية، إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بـ"عزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته". وتابعت: "ندعو دول العالم الإسلامي خصوصاً إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بالوسائل كافة لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة".

وحثت أيضاً دول العالم الإسلامي على "التحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين".