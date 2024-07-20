وصرح متحدث المستشفى، خليل الدقران، بأن النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود أدى إلى توقف غرف العمليات الجراحية عن العمل، وتابع أن ذلك بمثابة "حكم بالإعدام على مئات الجرحى والمرضى"، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المصابين الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى لا يمكن إجراء العمليات لهم بسبب نقص مواد التخدير والأدوات الطبية، إضافة إلى عدم وجود غرف عمليات كافية، وحذر من أن توقف غرف العمليات سيؤدي إلى مفارقة عدد كبير من المصابين الحياة، لافتاً إلى أن عدداً منهم استُشهدوا بالفعل داخل المستشفى في الفترة الماضية لنفس الأسباب.

وبيّن أنهم في الوقت الحالي يُضطرون إلى استقبال المرضى والمصابين على مداخل قسم الطوارئ، لأن المستشفى عاجز عن تقديم الخدمة الصحية الضرورية للجرحى والمرضى بسبب نقص الأسِرَّة، إذ "تتجاوز أعداد المرضى والجرحى القدرة الاستيعابية للمستشفى بأربعة أضعاف".

وفي نفس السياق، أعرب الدقران عن قلقه من توقف المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها المستشفى في الوقت الحالي، وتابع أن ذلك "سيؤدي إلى أخطار كبيرة وحقيقية على جميع الأقسام، على رأسها العناية المركزة"، مبيناً أن "شهداء الأقصى" والمستشفيات جميعها في قطاع غزة "تعمل بشكل جزئي في ظروف قاسية جدّاً".

وشدد المتحدث باسم المستشفى على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية "لإمداد المستشفيات بكميات كافية من الوقود والمستلزمات الطبية، وإعادة تشغيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة، لتخفيف الضغط عن العاملة منها، وإنقاذ حياة المرضى والجرحى".

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية للقطاع، وأخرج معظم المستشفيات من الخدمة، ووفق إحصائية سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن القصف الإسرائيلي أخرج 34 مستشفى و68 مركزاً صحيّاً و162 مؤسسة صحية من الخدمة.

وأسفرت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.