سياسة
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"تجاوزت دفاعات إسرائيل".. إعلام حوثي : مسيّرة "يافا" عبرت 2300 كيلومتر
كشف إعلام يمني، تابع لجماعة الحوثي، اليوم السبت، أن الطائرة المسيَّرة التي أُطلقت من البلاد وانفجرت في تل أبيب، أمس الجمعة، عبرت نحو 2300 كيلومتر، و"اخترقت الدفاعات متعددة الطبقات".
"تجاوزت دفاعات إسرائيل".. إعلام حوثي : مسيّرة "يافا" عبرت 2300 كيلومتر
مسيَّرة مفخخة أُطلقت من اليمن وتبنَّتها جماعة الحوثي تنفجر في وسط تل أبيب / صورة: Reuters
20 يوليو 2024

وأشارت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "الطائرة المسيَّرة اليمنية يافا تمكنت من عبور مسافة قدرها 2300 كيلومتر لتصل إلى قلب يافا المحتلة (تل أبيب)، متجاوزة بذلك عديداً من الأنظمة الدفاعية الجوية (الإسرائيلية) المتقدمة".

واعتبر التقرير هذه العملية "نجاحاً غير مسبوق في اختراق الدفاعات متعددة الطبقات، وتعكس تطوراً كبيراً في القدرات الهجومية (للحوثيين)".

ولفت إلى أن "استمرار استهداف تل أبيب يمكن أن يؤدي إلى آثار اقتصادية كبيرة ومتعددة الجوانب، تؤثر بشكل مباشر في الاقتصادين الإسرائيلي والإقليمي، وتخلق تحديات اقتصادية معقدة للحكومة الإسرائيلية والقطاع الخاص".

كما شدد التقرير على أن "تكرار الهجمات على تل أبيب سيضع إجهاداً كبيراً على الموارد المادية والبشرية الإسرائيلية، ويستنزفها مع مرور الوقت".

وفجر الجمعة، قالت هيئة البث العبرية إن "إسرائيليّاً قُتل وأُصيب 10 آخرون إثر سقوط طائرة مسيَّرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة". وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم في إسرائيل، واصفة إياه بأنه "الأول من نوعه".

وقالت الجماعة اليمنية إن هجومها بطائرة مسيَّرة على مدينة تل أبيب "نقلة نوعية" في عملياتها ضد إسرائيل، متوعدة بتصعيد عملياتها وضرب أهداف "حساسة جدّاً" في إسرائيل.

وعقب الهجوم، قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واينت" الإخباري العبري، إن "إسرائيل سترد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيَّرة".

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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