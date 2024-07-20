وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب: "شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة". ونقلت القناة هذه المعلومة عن وزارة الصحة في حكومة الجماعة (غير معترف بها دولياً)، دون تفاصيل بشأن عدد الضحايا أو هوياتهم.

وفي وقت سباق السبت، أورد خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة"، أن "سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)". وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة".

ونشرت القناة صوراً لحرائق ضخمة قالت إنها لغارات "إسرائيلية" استهدفت ميناء المدينة. وتحدثت "المسيرة" عن وجود "قتلى وجرحى" إثر الغارات.

بدوره، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، في خبر مقتضب: "تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة"، دون تفاصيل.