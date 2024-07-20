وأوضح أورال أوغلو، عبر منصة إكس، أن "تركسات 6A"، أول قمر تركي للاتصالات محلي الصنع، وصل إلى مداره المؤقت ظهر اليوم، مضيفاً: "سيجري فتح واختبار هوائيات تركسات 6A لأول مرة هناك، وبذلك ستحمي تركيا حقوقها في مدار 50 درجة شرقاً".

وذكر أنه بعد إجراء عمليات تحقق تستمر 3 أشهر، سيتحرك القمر الصناعي إلى مدار 42 درجة شرقاً في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيخدم لمدة 15 عاماً.

وبدأ القمر الصناعي التركي "تركسات A6" رحلته إلى الفضاء في 9 يوليو/تموز الجاري، بإطلاقه عبر صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية. وأُنشئ القمر المحلي بنسبة أكثر من 80% عبر مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.