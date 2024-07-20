سياسة
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سيخدم لمدة 15 عاماً.. القمر التركي "تركسات 6A" يصل إلى مداره المؤقت
وصل القمر الصناعي تركي الصنع "تركسات 6A" إلى مداره المؤقت 50 درجة شرقاً، حسبما أعلن، اليوم السبت، وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، الذي أوضح أنه "سيجري فتح واختبار هوائيات القمر لأول مرة هناك".
سيخدم لمدة 15 عاماً.. القمر التركي "تركسات 6A" يصل إلى مداره المؤقت
لحظة إطلاق القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" نحو الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية / صورة: AA
20 يوليو 2024

وأوضح أورال أوغلو، عبر منصة إكس، أن "تركسات 6A"، أول قمر تركي للاتصالات محلي الصنع، وصل إلى مداره المؤقت ظهر اليوم، مضيفاً: "سيجري فتح واختبار هوائيات تركسات 6A لأول مرة هناك، وبذلك ستحمي تركيا حقوقها في مدار 50 درجة شرقاً".

وذكر أنه بعد إجراء عمليات تحقق تستمر 3 أشهر، سيتحرك القمر الصناعي إلى مدار 42 درجة شرقاً في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيخدم لمدة 15 عاماً.

وبدأ القمر الصناعي التركي "تركسات A6" رحلته إلى الفضاء في 9 يوليو/تموز الجاري، بإطلاقه عبر صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية. وأُنشئ القمر المحلي بنسبة أكثر من 80% عبر مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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