وقالت الخارجية في بيان: "يسعدنا للغاية الاحتفال بحماس استثنائي بالذكرى الخمسين لعملية السلام في قبرص، التي نفذتها تركيا عام 1974، وفقاً لحقوقها والتزاماتها، بموجب الاتفاقيات الدولية، جلبت السلام إلى الجزيرة بأكملها".

ودعا البيان "أولئك الذين يفسرون تاريخ الأحداث في الجزيرة والقانون الدولي بشكل تعسفي" إلى القبول بالحقيقة، مضيفاً أن "الشعب القبرصي التركي، الذي تمكن من الحفاظ على وجوده في الجزيرة على الرغم من الاضطهاد والقمع الذي تعرض له في الماضي، لا يزال متمسكاً بتصميمه على السلام والعدالة، مع أنه لا يزال يواجه قيوداً ظالمة".

وشددت الخارجية التركية على أن القبارصة الأتراك يتطلعون إلى المستقبل بثقة في ظل الضمانة الفعالة التي توفرها تركيا، كما ذكرت أنه لن يتسنى التوصل إلى حل عادل ودائم في الجزيرة إلا بقبول الوضع المتساوي للقبارصة الأتراك ووجود شعبين ودولتين في الجزيرة.

وجددت تركيا تعهدها بمواصلة الدفاع عن قضية الشعب القبرصي التركي "والوفاء بواجباتنا التاريخية" كما حدث في الماضي.

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل أسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تُعرف باسم جمهورية قبرص التركية.