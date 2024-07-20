ويأتي الكتاب في 5 فصول، هي "الخلفية التاريخية حتى تأسيس جمهورية قبرص"، و"الظلم الرومي في الجزيرة"، و"عملية السلام القبرصية في الصحافة التركية"، و"المفاوضات من عملية السلام عام 1974 حتى الوقت الحاضر" و"نموذج حل الدولتين".

وفي مقدمة الكتاب الصادر باللغتين التركية والإنجليزية، يؤكد الرئيس أردوغان مواصلة تركيا جهودها لـ"ضمان أمن ورخاء القبارصة الأتراك"، داعياً إلى "رفع الحصار اللا إنساني وغير القانوني المفروض على القبارصة الأتراك".

كما طالب الرئيس أردوغان المجتمع الدولي كذلك بالاعتراف باستقلالية جمهورية شمال قبرص التركية وتأسيس علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها.

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكريّاً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل أسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تُعرف باسم جمهورية قبرص التركية.