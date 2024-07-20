وقال المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، إن "العدو الإسرائيلي شنَّ عدواناً غاشماً على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي المدينة، وكذلك الميناء وخزانات الوقود، وكلها أهداف مدنية".

وتعهد سريع بـ"الرد على هذا العدوان"، مجدداً تأكيد ما ورد في بيان جماعته في وقت سابق بـ"اعتبار منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة غير آمنة"، كما شدد على أن جماعة الحوثي "لن توقف عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات".

وأشار إلى أن جماعته "تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو، حتى وقف العدوان ورفع الحصار، ووقف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قناة "المسيرة" الفضائية، التابعة للحوثيين، سقوط قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم) جراء غارات إسرائيلية على خزانات النفط في ميناء محافظة الحديدة ومحطة كهرباء بالمحافظة ذاتها.

وعرضت قناة المسيرة صوراً تُظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء هذه الغارات. وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة. وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين سقوط 80 جريحاً في حصيلة أولية لغارات إسرائيل على الحديدة.