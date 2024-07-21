وفي معرض وصفه للوضع بغزة، قال عبد المنعم إن أحد زملائنا الأطباء في غرفة الطوارئ أخبره بأنه "سمع للتو أن منزله جرى تدميره (بقصف إسرائيلي)، وأن ابنته وابن أخيه موجودان هنا في مكان ما"، مضيفاً: "علمنا لاحقاً أن ابن أخيه قد قُتل".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​