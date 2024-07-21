سياسة
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20 قتيلاً وعشرات المفقودين جرّاء سيول مفاجئة في الصين
قالت السلطات الصينية إن أمطاراً غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربها، تسببت بمقتل 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.
20 قتيلاً وعشرات المفقودين جرّاء سيول مفاجئة في الصين
20 قتيلاً وعشرات المفقودين جرّاء سيول مفاجئة في الصين / صورة: AFP
21 يوليو 2024

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) بأن جسراً يعلو نهراً في مقاطعة شنشي (شمال غرب البلاد) انهار من جراء السيول ما أدّى إلى سقوط عديد من السيارات منها ما سقط في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقلّ عن 12 قتيلاً و30 مفقوداً.

وحسب شينخوا فإنّ التحقيقات الأولية أشارت إلى سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في مياه النهر، ما يعني أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع. وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الر سمي قسماً من الجسر غارقاً في النهر والمياه تتدفق فوقه.

وحسب شينخو، أمر الرئيس شي جينبينغ بـ"بذل كل جهود الإنقاذ والإغاثة" للعثور على المفقودين. وفي مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) خلّفت الأمطار الغزيرة السبت ثمانية قتلى على الأقل و30 مفقوداً.

وقالت شينخوا إنّ سيولاً مفاجئة تكوّنت من جراء عاصفة رعدية عنيفة ضربت بلدة يآن خلال الليل، ما أدى إلى انتشال ثماني جثث حتى مساء السبت، في حين جرى إنقاذ أربعة أشخاص دون إصابات خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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