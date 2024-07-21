ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة والسكان في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، قولها إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة ارتفعت إلى 3 قتلى و87 مصاباً".

فيما قال مدير مستشفى الثورة (عام) في محافظة الحديدة إنه "جرى توزيع المصابين جراء القصف الصهيوني على مستشفيات المدينة وهم يتلقون الرعاية الطبية"، وفق القناة ذاتها.

والسبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 80 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن، قائلاً في بيان، "نجح الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل".

وأضاف أن الاعتراض جرى "من خلال منظومة "حيتس 3"، مدعياً أن الصاروخ لم يخترق الأراضي الإسرائيلية، وجرى تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي اليمنية بشأن الصاروخ.

والسبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رداً مباشراً" على هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي أن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة "لن يزيدها إلا إصراراً وثباتاً" في مساندة قطاع غزة، وتوعدت بعمليات "تقض مضاجع" تل أبيب رداً على الهجوم، وفق تدوينات عبر منصة إكس لمتحدث الجماعة محمد عبدالسلام، وعضو المجلس السياسي الأعلى بها محمد علي الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان نستطيع أسلحتها الوصول إليه.