وأضاف عبر بيان نشرته الوزارة اليوم الأحد، أن "السعودية لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".

وأمس السبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 80 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة (غرب) إلى 3 قتلى و87 جريحاً.

وقال مدير مستشفى الثورة (عام) في محافظة الحديدة إنه "جرى توزيع المصابين جراء القصف الصهيوني على مستشفيات المدينة وهم يتلقون الرعاية الطبية"، وفق القناة ذاتها.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رداً مباشراً" على هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.