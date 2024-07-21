سياسة
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جماعة الحوثي تعلن استهداف جنوبي إسرائيل بصواريخ بالستية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد، استهدافها مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوبي إسرائيل بعدد من الصواريخ البالستية، فيما استهدفت أيضاً سفينة أمريكية في البحر الأحمر.
جماعة الحوثي تعلن استهداف جنوبي إسرائيل بصواريخ بالستية
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع / صورة: AA
21 يوليو 2024

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في كلمة متلفزة: "نفذنا عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت أهدافاً مهمة في أم الرشراش بعدد من الصواريخ وحققت أهدافها بنجاح"

وأضاف: "استهدفنا سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة وأصبناها بشكل مباشر".

كما أشار إلى أن القوات المسلحة نفذت عملية مشتركة للقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والصاروخية استهدفت فيها سفينة "بومبا" الأمريكية في البحر الأحمر.

وشدد سريع على أن العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية "لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة".

كما توعّد بأن الرد على الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على الحديدة "قادم لا محالة وسيكون عظيماً".

وأمس السبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 80 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة (غرب) إلى 3 قتلى و87 جريحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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