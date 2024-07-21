وقالت "كان": "في إسرائيل، تجري الجهود لإقرار الرد الإسرائيلي على الصفقة اليوم"، مضيفةً أن نتنياهو سيلتقي اليوم الأحد قبل سفرة إلى واشنطن فريق التفاوض"، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة البث ذكرت أمس السبت أن نتياهو متردد في التصديق على صفقة مع حماس قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو لم يأذن حتى الآن لوفد المفاوضات بالعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

ومساء السبت، انطلقت عدة مظاهرات في إسرائيل بمشاركة أهالي الأسرى في محاولة للضغط على نتنياهو للموافقة على الصفقة قبل سفره إلى واشنطن.

من جانبه، قال عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود دان إيلوز اليوم الأحد، لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "الحكومة التي تبقي على حماس ليس لها الحق في الوجود".

وأضاف إيلوز: "أعتقد أن نتنياهو سيتوصل إلى صفقة تعيد المختطفين إلى الوطن وتسمح لنا بمواصلة القتال".

ومن المقرر أن يجري نتنياهو الأحد، لأول مرة منذ تشكيل حكومته الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022، زيارة دبلوماسية إلى واشنطن.

وغداً الاثنين، سيلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وسيدلي بكلمة أمام الكونغرس بعد ذلك بيومين، وفق صحيفة هآرتس.

ويلقي أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية باللوم على نتنياهو في عدم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، عبر وضع مزيد من الشروط والعراقيل.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح بايدن بنود الصفقة التي عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 128 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.