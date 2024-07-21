وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، هنّأ ليبرمان القوات الجوية على ما سماه "الهجوم الناجح" في ميناء الحديدة غربي اليمن، مستدركاً: "لكن يجب ألا نكتفي بضربة واحدة".

وتابع ليبرمان الذي سبق وشغل مناصب وزارية بينها الدفاع والمالية، والذي لا يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي حالياً، أن "الحوثيين ألحقوا أضراراً اقتصادية هائلة بإسرائيل، ويجب ألا نكتفي بضربة واحدة، ويجب أن يدفعوا ثمناً اقتصادياً".

وأمس السبت، شنّت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 87 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

ويعدّ هذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة، إذ أتى بعد هجوم بطائرة مسيّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

وعقب الغارات الإسرائيلية السبت، قالت جماعة الحوثي إن الهجوم على الحديدة "لن يزيدها إلا إصراراً وثباتاً" في مساندة قطاع غزة.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.