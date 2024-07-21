ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء القادم، فيما سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأربعاء.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى لنتنياهو إلى واشنطن منذ تشكيل حكومته الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وسيلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأربعاء، فيما لم يوضح البيان أسباب تأجيل الزيارة يوماً.

ويأتي التأجيل غداة شن طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية، غير المعترف بها.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها نتنياهو "رداً مباشراً" على هجوم بطائرة مسيّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

وكانت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية قالت في وقت سابق الأحد، إن نتنياهو سيلتقي قبيل سفره إلى واشنطن، وفد التفاوض الإسرائيلي في محاولة لإعلان رد تل أبيب على صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

ومساء السبت، انطلقت عدة مظاهرات في إسرائيل بمشاركة أهالي الأسرى في محاولة للضغط على نتنياهو للموافقة على الصفقة قبل سفره إلى واشنطن.