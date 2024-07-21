أصيب متضامنان أمريكيان وفلسطيني اليوم الأحد، في اعتداء مستوطنين إسرائيليين، فيما كانوا يعملون على حرث وتنظيف أراضي قرية قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم إسعاف تابعة لها نقلت إلى المستشفى "إصابتَين لمتضامنَين أمريكيَّين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من مستوطنين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس".

فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إلى إصابة مواطن فلسطيني في الاعتداء ذاته "بالعصي والحجارة".

وحسب الوكالة، فإن "مجموعة من المستعمرين هاجمت مواطنين ومتضامنين أجانب حين كانوا في أراضي القرية بغرض حرثها وتنظيفها من الأعشاب"، دون مزيد من التفاصيل.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، منازل فلسطينيين بمدينة الخليل واعتقلت ساكنيها، إذ أفادت مصادر فلسطينية لوكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً على حاجز عسكري قرب مستعمرة "كريات أربع" شرق الخليل، وآخر من بلدة بني نعيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها في الخليل.

واقتحم مستوطنون اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وفا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى "على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته".

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين.

الاحتلال يعتقل 26 مواطناً على الأقل خلال يومين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 مواطناً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين 26 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة، إضافة إلى اعتقال الصحفي حمزة جابر، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، ما تسبب إجمالا في استشهاد 578 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و400 بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​