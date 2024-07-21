جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته السبت في احتفالات الذكرى 50 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة.

وأضاف: "لا يستطيع أحد أن يرى ويصوّر الشعب القبرصي التركي، وهو العنصر الأساسي في الجزيرة، أقليةً، ولذلك يتضح يوماً بعد يوم أن نموذج الدولتين هو الحل الوحيد للقضية القبرصية".

واستبعد أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات بجزيرة قبرص دون صياغة معادلة يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم على قدم المساواة على طاولة المفاوضات.

وقال: "لا نرى أنه من الممكن بدء عملية مفاوضات جديدة (في قبرص) دون إنشاء معادلة يجلس فيها الطرفان على الطاولة على قدم المساواة".

وأعرب الرئيس أردوغان عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ"الاحتلال".

وأكد أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده.

وحول سعي اليونان لإنشاء قاعدة بحرية في قبرص، قال الرئيس أردوغان: "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضاً".

وشدد الرئيس على التركي على أنه لا يمكن فعل أي شيء دون تحقيق المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك اللذيْن يعدان من حقوقهم المكتسب.

وقال: "نفعل كل ما بوسعنا لضمان وضع شمال قبرص التركية في مكانها الصحيح تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول التركية".

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.