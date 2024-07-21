سياسة
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غزة.. 64 شهيداً خلال يومٍ جراء ارتكاب جيش الاحتلال مجازر بمدن القطاع
يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، تزامناً مع شنّ غارات عنيفة على عموم قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء بينهم طفلة فلسطينية.
غزة.. 64 شهيداً خلال يومٍ جراء ارتكاب جيش الاحتلال مجازر بمدن القطاع
فتى فلسطيني يحاول الهروب من غبار حطام المباني عقب غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات بقطاع غزة. / صورة: AA
21 يوليو 2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "38 ألفاً و983 شهيداً و89 ألفاً و727 إصابة".

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 64 شهيداً و105 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفاً و983 شهيداً و89 ألفاً و727 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ طفلة ومواطناً استشهدا اليوم الأحد في قصف الاحتلال شمال مخيم النصيرات والمخيم الجديد وسط قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد طفلة، كما شنت غارة على عمارة سكنية من عدة طوابق شمال المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين على الأقل.

وأضافت أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً لعائلة غراب في المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل، وإصابة العشرات".

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة ومحيط محطة الكهرباء وشارع صلاح الدين شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق النار بكثافة من طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن قصفاً آخر استهدف محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنَين نُقِلا إلى مستشفى المعمداني.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 60.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة، متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدّعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الثامن عشر تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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