وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب "أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية".

وقال سموتريتش: "على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدّعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم (في إشارة إلى الولايات المتحدة)".

وأضاف: "على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وستكون لذلك عواقب وخيمة على عديد من المجالات"، دون مزيد من التوضيح.

وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو "تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".

وتابع: "أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك"، وهي تصريحات يتحدّى بها أي قرارات أمريكية بشأن فرض عقوبات عليه.

وفي السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبيناً أن العقوبات الأمريكية والأوروبية "هي مجرد ظل عابر وغبار". وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأمريكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبيناً أنه "سيجري توضيح الأمور (للجانب الأمريكي) بشكل لا لبس فيه".

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الأحد.

والسبت، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".

ونقل "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أمريكيين -لم يسمّهم- قولهم إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي جرت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية".

ورد المسؤولون هذا التوجه إلى شعور إدارة بايدن بـ"إحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".

يأتي ذلك عقب عقد محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي، الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وسبق أن وقّع بايدن خلال العام الجاري على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وجرى إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، فيما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مخلّفاً 578 قتيلاً، ونحو 5 آلاف و350 جريحاً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة -بدعم أمريكي- أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​