ونعى الحزب في بيانين "مصطفى حسن فواز، مواليد عام 1975 من بلدة دبعال، وياسين حسين حسين، مواليد عام 2006 من حولا جنوب لبنان"، وذكر أنهما "ارتقيا شهيدَين على طريق القدس"، ليرتفع بذلك عدد قتلى حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 375 شخصاً جراء المواجهات مع جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، بأن "مسيّرة استهدفت بصاروخَين أحد المنازل في حولا، وتسببت في سقوط إصابات"، فيما قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه استهدف بغارة جوية "خلية تابعة لحزب الله بمنطقة حولا".

في نفس السياق، زعم جيش الاحتلال أنه استهدف منتصف ليل السبت-الأحد مستودع ذخائر لحزب الله، مشيراً، في بيان، إلى أنه "خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعَيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان بداخلهما قذائف صاروخية ووسائل تفجير أخرى".

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) ذكرت ليل السبت أن "غارة على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخائر"، بعدما أشارت سابقاً إلى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور".

وأفادت الوكالة بارتفاع حصيلة الجرحى من المدنيين إلى 6، ووصفت إصاباتهم بأنها "متوسطة"، لافتة إلى أن طريق أوتوستراد صيدا-صور قُطِع بالاتجاهين، وجرى تحويل السير إلى الطرق الداخلية. وتطايرت شظايا الانفجارات إلى القرى المجاورة للبلدة، حيث سقطت إحداها في بلدة برج رحال.

في المقابل، أعلن حزب الله، الأحد، استهدافه مستعمرة دفنا الإسرائيلية للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، بصواريخ الكاتيوشا. وأفاد، في بيان، بأن عناصره "استهدفوا مستعمرة دفنا، ردّاً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون (جنوب) وأصابت عدداً منهم".

وأمس، أعلن حزب الله استهداف مستوطنة دفنا الإسرائيلية، للمرة الأولى بعشرات صواريخ الكاتيوشا، معلناً دخولها جدول النيران (في إشارة إلى عمليات الاستهداف). ولم يصدر تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك الاستهداف حتى الساعة 11:35 (ت.غ).

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال، قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها -بدعم أمريكي- على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.