وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع بـ"قلق بالغ" تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية على محافظة الحديدة التي "تضاعف حدة التوتر الحالي" في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ودعت، في بيان، الأطراف كافة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارها ومسؤولياتها لإنهاء الصراعات في المنطقة".

تهديد لكل الدول العربية

بدوره، حذّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، من أن إسرائيل تمثل "تهديداً" لجميع الدول العربية وليس للفلسطينيين فقط. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية له) بالعاصمة الرباط في وقت متأخر من مساء السبت.

وقال بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، إن "إسرائيل لا تهدد الفلسطينيين في جميع المناطق الفلسطينية فقط، بل هي تهدد بقية الدول العربية الأخرى".

من جهتها، أدانت سلطنة عُمان الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة، واعتبرت وزارة خارجيتها أن "هجمات إسرائيل على اليمن تزيد الوضع الإقليمي تعقيداً وتعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات".

فيما اعتبرت الكويت أن هجوم إسرائيل غير المسبوق على اليمن "يضر بالوضع الأمني في المنطقة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية لإنهاء دائرة العنف". وقالت وزارة خارجيتها، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق انعكاس الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على أراضي الجمهورية اليمنية".

وأضافت أنها تتابع "ما سيتمخض عنها من تدهور للوضع الأمني في المنطقة، وتقويض للجهود الدولية الرامية لإنهاء دائرة العنف". وشددت على "موقف الكويت القاضي بضرورة النأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر العنف والدمار، وعلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إنهاء الصراعات كافة".

بينما عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية إسرائيلية وقعت في ميناء الحديدة وما حوله في اليمن"، وفق بيان للصحفيين نشره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأضاف غوتيريش: "تشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 80 جريحاً في هذا الهجوم، وإلى وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية"، داعياً "جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية".

وتابع: "ما زلت أشعر بقلق عميق أيضاً إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وأحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأمس السبت، شنَّت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 83، فضلاً عن 3 مفقودين، وفق وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وتبنّى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ردّاً مباشراً" على هجوم بطائرة مسيّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

من جانبها، قالت جماعة الحوثي إن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة "لن يزيدها إلا إصراراً وثباتاً" في مساندة قطاع غزة، وتوعدت بعمليات "تقض مضاجع" تل أبيب ردّاً على الهجوم، وفق تدوينات عبر منصة "إكس" لمتحدث الجماعة محمد عبد السلام، وعضو المجلس السياسي الأعلى بها محمد علي الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردّاً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.