وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القوات المسلحة التركية حيّدت إرهابياً من تنظيم PKK بمنطقة هاركوك شمالي العراق و3 إرهابيين من PKK/YPG بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا.

وشدد البيان على أنّ القوات المسلحة التركية ستواصل دك أوكار الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.