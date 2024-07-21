سياسة
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أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يحاول إخفاء جرائم بلاده بالأكاذيب والافتراءات
أكدت الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "يحاول إخفاء جرائم بلاده بحق الفلسطينيين بإطلاق سلسلة من الأكاذيب والافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يحاول إخفاء جرائم بلاده بالأكاذيب والافتراءات
الخارجية التركية: الأنشطة الدعائية الإسرائيلية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان لن تحقق أي نتائج / صورة: AA
21 يوليو 2024

جاء ذلك في بيان للوزارة، الأحد، ردّاً على منشور لكاتس على مواقع التواصل الاجتماعي حمل جملة من الأكاذيب والافتراءات وتوجيه إهانات بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان أنَّ "الأنشطة الدعائية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية تستهدف بها إسرائيل تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لن تحقق أي نتائج".

وشدد البيان على أنّ "أعضاء حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الذين قتلوا ما يقارب 40 ألف فلسطيني في غزة وأرادوا إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيمثلون أمام المحاكم الدولية وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".

وجددت الوزارة، في بيانها، أنّ "تركيا ستواصل قول الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بعدالة وسلام".

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتُواصل تل أبيب الحرب على غزة متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المُزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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