وأضاف المكتب، في بيان، أن نتنياهو عقد اجتماعاً اليوم مع الوفد وكبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما لم تفلح حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي تقودها قطر ومصر وتدعمها الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، ويتبادل طرفا الصراع المستمر منذ أكثر من 9 أشهر في غزة الاتهامات بالتسبب في هذا الجمود.

بدوره، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال أسبوعين. وقال في مقابلة مع قناة "12" العبرية (خاصة): "أُقدر أنه خلال أسبوعين يمكننا التوصل إلى صفقة رهائن (أسرى)".

وأضاف: "خلال أسبوعين، سنكون قادرين على التوصل إلى الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، مع الحفاظ على المبادئ الأمنية المهمة لإسرائيل"، مدعياً أن "الضغط العسكري الذي ينفذه الجيش في غزة مهم للغاية لدفع حماس إلى القبول بالصفقة، التي تتبقى تفاصيل لإتمامها".

وحتى الساعة 18:30 "ت.غ" لم يتوفر أي تعقيب من فصائل غزة على تصريح كوهين.

يأتي تصريح كوهين عشية زيارة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويلقي كلمة أمام الكونغرس.

وتقدِّر تل أبيب وجود 120 محتجزاً إسرائيليّاً بقطاع غزة، وأعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيراً في غارات عشوائية شنَّتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام صفقة، لمنع تفكك ائتلافه الحاكم والاستمرار بمنصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح بايدن مقترح اتفاق عرضته عليه إسرائيل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة إعمار غزة، وهو ما أبدت حماس تجاوبها الإيجابي معه، بينما وضع نتنياهو شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وبينما يتمسك نتنياهو بإمكانية استئناف الحرب، تُصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة إعمار غزة ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.