وقال بايدن في بيان نشره على حسابه في منصة إكس توجّه به إلى الأمريكيين: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".

وأضاف بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره، وأشار إلى أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير/كانون الثاني 2025.

ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته كاملا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن بايدن كان يعتزم حتى ليل السبت مواصلة الترشح للرئاسة لكنه أبلغ كبار الموظفين الساعة 1:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم أنه سينسحب.

وعقب إعلانه الانسحاب من السباق، أعلن بايدن في منشور آخر على منصة إكس أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقال بايدن: "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام"، داعياً أنصاره للتبرع لحملة هاريس في الانتخابات الرئاسية.