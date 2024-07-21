وأورد ترمب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، فور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، أن "جو بايدن لم يكن مؤهلاً للترشح للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسباً للخدمة، ولم يكن كذلك قط.. سنعاني كثيراً بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بايدن الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وتأييده ترشيح الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس، مشيراً إلى أنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته.

وقال الرئيس المنسحب، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس توجّه به إلى الأمريكيين: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم في موقع رئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".

وأضاف بايدن، 81 عاماً، أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره ذلك، وأشار إلى أنه سيواصل أداء مهامه رئيساً وقائداً أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير/كانون الثاني 2025.