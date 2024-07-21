قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب في مكالمة هاتفية مع شبكة CNN الأحد، بعد دقائق من إعلان بايدن عدم خوض السباق الرئاسي هذا العام "إنه أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا". وأضاف: "سوف يُدرج اسمه بوصفه أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا"، فيما أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بقرار بايدن لكنه أحجم عن إعلان دعمه نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديموقراطي.

كما دعا أكثر من عشرة جمهوريين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التنحي، أمس الأحد، بعد أن أنهى حملة إعادة انتخابه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.

وأشادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالقرار "الوطني" الذي اتخذه الرئيس جو بايدن الأحد بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة دونالد ترمب. وقالت في بيان الأحد: "بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأمريكي وبلدنا فوق كل اعتبار". وأضافت: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به، سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديموقراطي وتوحيد أمتنا، لهزيمة دونالد ترمب".

أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، فقد قال في بيان "لم يكن جو بايدن رئيساً عظيماً وقائداً تشريعياً رائعاً فحسب، بل كان إنساناً رائعاً حقاً. لم يكن قراره سهلاً بالطبع، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول. جو، اليوم يظهر أنك رجل وطني حقيقي وأمريكي عظيم".

وقالت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك، في بيان "إن لم يتمكن جو بايدن من الترشح لفترة رئاسية أخرى، فهو غير قادر وغير لائق للعمل رئيساً للولايات المتحدة. تجب عليه الاستقالة على الفور".

وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على منصة إكس قائلاً: "لقد كان الرئيس بايدن رئيساً استثنائياً وصانعاً للتاريخ، إنه زعيم ناضل بشدة من أجل العمال وحقق نتائج مذهلة لجميع الأمريكيين. سيُدرج في التاريخ بوصفه واحداً من أكثر الرؤساء تأثيراً ونكراناً للذات".

من جانبه، قال رئيس منظمة (فريندز أوف ذا إيرث) إريك بيكا في بيان الأحد: "نشكر الرئيس بايدن على زعامته التي دامت عقوداً وندعم قرار إنهاء حملة إعادة انتخابه. ورغم أنه بعيد عن الكمال، فقد اتخذ بايدن بعض الخطوات التاريخية لمعالجة أزمة المناخ من خلال إقرار قانون خفض التضخم وبدء استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة". وتابع: "لا يزال الخطر في هذه الانتخابات كما هو: ترمب يمثل تهديداً وجودياً لديمقراطيتنا وللكوكب وسيضمن الانزلاق الكامل إلى الفوضى المناخية".

في السياق ذاته، كتبت حاكمة ميشيجان جريتشين ويتمير على منصة إكس قائلة إن "الرئيس بايدن موظف حكومي عظيم يعرف أكثر من أي شخص آخر ما يلزم لهزيمة دونالد ترمب. سيذكر التاريخ عمله الرائع لخفض تكاليف الأدوية الموصوفة وإصلاح الطرق المتهالكة وإعادة سلاسل التوريد إلى البلاد ومعالجة تغير المناخ وضمان قيادة أمريكا للعالم على مر عقود".