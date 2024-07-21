سياسة
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مقررة أممية تدعو لمحاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، إنه يجب محاسبة "المستوطنين العنيفين" بأراضي فلسطين المحتلة.
مقررة أممية تدعو لمحاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة
مستوطنون مسلحون يهاجمون فلسطينيين بالضفة الغربية / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
21 يوليو 2024

وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة الكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، fخاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني".

وشددت المقررة الأممية على ضرورة محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة، قائلة: "بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك".

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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