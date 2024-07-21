وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن احترامه لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وقال إنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأمريكي. وأضاف في بيان: "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المتبقية من رئاسته".

وقال الكرملين، الأحد، إنه يراقب التطورات بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024، مضيفاً أن "الكثير يمكن أن يتغير" في هذه الأثناء، فيما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للرئيس بايدن "لدعمه الثابت لنضال أوكرانيا من أجل الحرية"، مشيراً إلى أن بلاده تحترم القرار الذي "وصفته بالصعب لكن قوي".

من جانبه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز في منشور على حسابه بمنصة إكس قرار بايدن بأنه "يستحق التقدير". وقال: "حقق صديقي جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا والعالم. وبفضله، أصبح التعاون بين ضفتي الأطلسي وثيقاً، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أقوى، والولايات المتحدة شريكاً جيداً وموثوقاً بالنسبة إلينا. قراره بعدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

أما الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ فقد شكر، الأحد، بايدن على دعمه "الشعب الإسرائيلي"، بعد إعلان الأخير انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقدم بايدن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتحل محله مرشحةً رئاسية في الانتخابات المقبلة.