وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (فلسطينية حكومية)، في بيان، إن "مستوطنين أشعلوا النار في حقول الزيتون في بلدة مادما جنوب نابلس". في حين قال شاهد عيان، للأناضول، إن المستوطنين "أحرقوا عمداً عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون قبل أن تجري السيطرة على النيران" من قبل أهالي القرية.

وأوضح أن الأراضي المستهدفة تقع شمالي البلدة بمحاذاة شارع يسلكه المستوطنون، "الذين ألقوا مواد مشتعلة بمحاذاة الطريق، قبل أن تمتد النيران إلى مساحات واسعة من حقول الزيتون الفلسطينية".

وفي نابلس أيضاً، أفادت هيئة مقاومة الجدار بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منشأة صناعية قيد الإنشاء قرب قرية دير شرف غرب المدينة، دون إيراد مزيد من التفاصيل بالخصوص. كما هدم جيش الاحتلال، الأحد، منشأتين تجاريتين وجرف أرضاً تعود إلى فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.