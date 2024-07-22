وفي رسالة لمؤيديها أكدت كامالا أنها تسعى للفوز بالانتخابات، مشيرة إلى أن الظرف الحالي والانتخابات المقبلة ليست عادية. ودعت الأمريكيين إلى التبرع لحملتها، قائلة: "سأبدأ حملتي خلال الأيام المقبلة وأطرح الاختلاف بين رؤيتي ورؤية ترمب".

وفي سياق متصل، بدأ مسؤولو حملة هاريس وأنصارها إجراء اتصالات لضمان دعم ترشحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس/آب المقبل، وهو أمر ضروري لضمان أن تحل هاريس محل بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني كمنافس لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز: "يعمل الكثير من الأشخاص على هذا الأمر الآن" ، مضيفاً: "لقد أوضحت أنها ستعمل على كسب دعمهم".

وسيجتمع نحو أربعة آلاف مندوب ديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي، معظمهم ملتزمون دعم بايدن. وبعد إعلانه المفاجئ، أصبحوا غير ملزمين بأي قانون أو قواعد حزبية لمساندة أي شخص.

وكان بايدن المرشح المفترض للحزب، لكنه لا يملك سلطة مباشرة على اختيار المرشح الرسمي للمندوبين. وتحتاج هاريس إلى دعم 1969 من المندوبين الديمقراطيين البالغ عددهم 3936 مندوباً لتأمين ترشيحها في مؤتمر أغسطس/آب.