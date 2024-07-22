وقال أردوغان إن "مكافحة حرائق الغابات مسؤولية إنسانية تقع على عاتقنا جميعاً، وستواصل تركيا التضامن مع أصدقائها في الأوقات الصعبة"، ونقل أصالة عن نفسه ونيابة عن شعبه تمنياته بالسلامة لشعب بلغاريا.

وفي 17 يوليو/تموز الجاري أرسلت تركيا طاقماً من 40 فرداً، ألحقتهم في 18 يوليو بطاقم يضمً 32 فرداً مع معداتهم الثقيلة، إثر اندلاع حريق بمنطقة سفيلنغراد على بعد 6 كيلومترات من الحدود التركية، واتسع خلال يومين ليصل إلى ملادينوفو وميهاليتش في الجنوب، ملتهماً عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.