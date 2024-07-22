سياسة
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"مسؤولية إنسانية".. أردوغان يواسي الشعب البلغاري بشأن الحرائق
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، رسالة مواساة عبر منصة إكس إلى الشعب البلغاري، على خلفية الحرائق التي شهدتها بلغاريا، أرفق بها منشوراً للرئيس البلغاري رومن راديف، يشكر فيه تركيا على دعمها جهود إخماد الحرائق في منطقة سفيلنغراد.
"مسؤولية إنسانية".. أردوغان يواسي الشعب البلغاري بشأن الحرائق
جهود فريق الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع على الحدود التركية مع بلغاريا / صورة: AA
22 يوليو 2024

وقال أردوغان إن "مكافحة حرائق الغابات مسؤولية إنسانية تقع على عاتقنا جميعاً، وستواصل تركيا التضامن مع أصدقائها في الأوقات الصعبة"، ونقل أصالة عن نفسه ونيابة عن شعبه تمنياته بالسلامة لشعب بلغاريا.

وفي 17 يوليو/تموز الجاري أرسلت تركيا طاقماً من 40 فرداً، ألحقتهم في 18 يوليو بطاقم يضمً 32 فرداً مع معداتهم الثقيلة، إثر اندلاع حريق بمنطقة سفيلنغراد على بعد 6 كيلومترات من الحدود التركية، واتسع خلال يومين ليصل إلى ملادينوفو وميهاليتش في الجنوب، ملتهماً عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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