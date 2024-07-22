سياسة
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روسيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة أوكرانية وتجري تدريبات بحرية في "المتوسط"
أعلنت روسيا إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها خلال ليل الأحد-الاثنين، 47 منها في أجواء منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا، بالتزامن مع تدريبات بحرية في البحر الأبيض المتوسط وصفتها بأنها "مناورات قتالية روتينية".
روسيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة أوكرانية وتجري تدريبات بحرية في "المتوسط"
روسيا تجري تدريبات بحرية في البحر الأبيض المتوسط / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مفصّل، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف"، إضافة إلى 17 فوق بحر آزوف والبحر الأسود، وثمانٍ في أجواء منطقة كراسنودار. كذلك، اعترضت الدفاعات طائرة مسيّرة في أجواء كل من مناطق بيلغورود وفورونيج وسمولنسك، حسب البيان.

من جانب آخر، ذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء، أمس الأحد، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن سفناً حربية روسية أجرت تدريبات في البحر الأبيض المتوسط لحراسة مجموعة من السفن والدفاع عنها، فيما وصفته بأنه مناورات قتالية روتينية، وخلال المناورات تدربت سفينتان صغيرتان من النوع المضاد للغواصات على تنظيم الاستخدام القتالي للأسلحة ومعدات الحرب الإلكترونية اللا سلكية في سيناريو هجوم متزامن من الجو والبحر.

وقالت وزارة الدفاع: "في اليوم السابق، نفذت السفينتان الصغيرتان المضادتان للغواصات أونيجا وناريان-مار مهام تدريبية وقتالية لصد هجوم جوي من عدو مشروط"، وأضافت أن السفن الحربية أطلقت النار من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومدافع بحرية، في محاكاة لقصف أهداف جوية في أثناء تدريبات على الدفاع الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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