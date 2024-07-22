وزعم متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، أنه في ضوء عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيراً. وأضاف: "لذلك، ستجري ملاءمة المنطقة، ويدعو الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية لخان يونس إلى الإخلاء فوراً نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي".

وقبل أسبوعين، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينياً وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام فلسطينيين وأماكن نزوح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبيّ غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.