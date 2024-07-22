سياسة
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جيش الاحتلال يطالب "بالإخلاء الفوري" لأحياء خان يونس الشرقية في غزة
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الفلسطينيين بالأحياء الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإخلاء الفوري رغم أنها ضمن المنطقة التي زعم سابقاً أنها إنسانية وآمنة.
جيش الاحتلال يطالب "بالإخلاء الفوري" لأحياء خان يونس الشرقية في غزة
يأتي طلب جيش الاحتلال في ضوء "عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية". / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

وزعم متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، أنه في ضوء عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيراً. وأضاف: "لذلك، ستجري ملاءمة المنطقة، ويدعو الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية لخان يونس إلى الإخلاء فوراً نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي".

وقبل أسبوعين، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينياً وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام فلسطينيين وأماكن نزوح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبيّ غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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