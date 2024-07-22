سياسة
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باكستان تحتج على تقصير ألمانيا في حماية قنصليتها بفرانكفورت
احتجت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الأحد، لدى السلطات الألمانية بعد مهاجمة مجموعة من "المتطرفين" قنصليتها في فرانكفورت، واتهمت قوى الأمن الألماني بـ"التقصير" في حماية القنصلية والعاملين فيها.
باكستان تحتج على تقصير ألمانيا في حماية قنصليتها بفرانكفورت
وزارة الخارجية الباكستانية أكدت أنها "تقدمت باحتجاج قوي للحكومة الألمانية" / صورة: AA
22 يوليو 2024

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن مجموعة من "المتطرفين" هاجمت بعثتها الدبلوماسية في مدينة فرانكفورت، وقالت إن نظام أمن القنصلية اختُرق، "ما عرّض حياة موظفي القنصلية للخطر"، مؤكدة أنها "تقدمت باحتجاج قوي للحكومة الألمانية".

وطالبت الوزارة السلطات الألمانية باتخاذ “إجراءات فورية للوفاء بمسؤولياتها” لضمان أمن البعثات الدبلوماسية والموظفين الباكستانيين في الدولة الأوروبية، وحثت أيضاً على اتخاذ إجراءات فورية لإلقاء القبض على المتورطين في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.

ووفقاً لوسائل إعلام باكستانية، رشق بعض "المواطنين الأفغان" القنصلية الباكستانية بالحجارة، يوم السبت، فيما ذكرت تقارير أن السلطات الألمانية أكدت لمسؤولي الدبلوماسيين الباكستانيين في فرانكفورت إجراء تحقيق شامل في الحادث، مضيفة أنه قُبض على بعض المشتبه بهم بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات جارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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