سياسة
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الضفة.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والمخيمات
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين، كما هدمت وخربت الممتلكات العامة والخاصة.
الضفة.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والمخيمات
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات عدة بالضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محافظة بيت لحم واعتقلت ثلاثة مواطنين، اثنان من المدينة وواحد من مخيم الدهيشة جنوبي المحافظة، فيما هدمت منشأتين تجاريتين في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد واعتقلت مواطناً فلسطينيّاً فيها، كما اقتحمت محافظة قلقيلية شمال الضفة وخربت بشكل ممنهج ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، ونكَّلت بعدد من المدنيين.

في السياق نفسه، تعرضت مجموعة من المتضامنين الأجانب لاعتداء من المستوطنين الإسرائيليين في محافظة نابلس قرب بلدة قصرة. وحسب رئيس البلدية، هاني عودة، فإن مزارعين فلسطينيين توجهوا برفقة عدد من المتضامنين الأجانب إلى أرض زراعية شرق القرية لتنظيفها بعد أن أحرقها مستوطنون منذ مدة، قبل أن يهاجمهم المستوطنون ويعتدوا عليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 578 فلسطينيّاً وإصابة 5 آلاف و400 شخص واعتقال 9 آلاف و750 آخرين، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة، ما أسفر عن 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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