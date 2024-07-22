وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان: "نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ صباح الاثنين حتى اللحظة، سقط 70 شهيداً وأكثر من 200 إصابة بينهم حالات خطيرة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي".

يأتي ذلك وسط استمرار حالة النزوح الواسعة في صفوف المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا من منازلهم ومراكز الإيواء إلى المناطق الغربية من المدينة، تحت حمم الغارات.

وسبق أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، "خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرقي خان يونس التي أخطرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء".

وصباح الاثنين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً جوياً ومدفعياً مفاجئاً على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وبعد فترة من وقوع الهجوم، أمر جيش الاحتلال الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي، غربي المدينة.

كان جيش الاحتلال قد صنَّف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرقي المدينة) حتى البحر في خان يونس، ضمن "المناطق الآمنة" وطلب من الفلسطينيين التوجه إليها، فيما شملت أوامر الإخلاء، الاثنين، عدداً من الأحياء في المناطق الشرقية.

وادَّعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان الاثنين، أن المنطقة الشرقية لخان يونس "مصدر عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية". ووفق مصادر محلية، تشهد المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس عمليات نزوح جماعي تجاه المناطق الغربية، خصوصاً المواصي.

وأوضحت المصادر أن سكان المناطق الشرقية يخرجون من منازلهم سيراً على الأقدام أو بعربات نقل بدائية (كارو)، في ظل ندرة وسائل النقل بسبب شح الوقود، وذلك هرباً من الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقالت مصادر طبية إن الوضع صعب جداً في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، حيث يستقبل شهداء وإصابات كثيرة، وتُنقل الجثامين بشاحنات كبيرة، وعمليات نقل الضحايا مستمرة منذ نحو ساعتين.

ونقلت قناة "الأقصى" عن مدير التمريض في المجمع قوله: "لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى". وناشد مجمع ناصر، في بيان، المواطنين ضرورة التبرع "عاجلاً" بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع؛ في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.

وقال المجمع إن هذا النقص في الدماء "يشكل تهديداً خطيراً لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جيش الاحتلال نسف ودمّر مربعين سكنيين في منطقتَي تل السلطان والحي السعودي، غربي مدينة رفح. وفي شمال غزة ذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال شنّت غارتين في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وثالثة على شرق المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبيّ غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.