ولقي الإعلان عن القرار رد فعل من القادة المحليين وممثلي الأقلية التركية، إذ انتقدوا تصرفات الحكومة اليونانية، قائلين إنها "جزء من خطة منهجية لتقليل عدد مدارس الأقلية دون أخذ المجتمعات المتأثرة في الاعتبار".

وأدانت تركيا هذه الإغلاقات في عام 2022، حينما أغلقت اليونان 4 مدارس آنذاك، قائلة إن تلك التصرفات تنتهك معاهدة لوزان للسلام، التي وقّعت في عام 1923، وحددت قواعد بشأن الأقلية التركية المسلمة في اليونان.

وتتيح مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية إمكانية التعلم باللغتين اليونانية والتركية. وتعد هذه الإغلاقات جزءاً من اتجاه أوسع لتقليل عدد المدارس التركية، إذ انخفض عددها من 307 مدارس في عام 1926، إلى 86 مدرسة، حال نُفذ قرار الإغلاق الأخير.

ويعيش في تراقيا الغربية 150,000 من الأتراك المسلمين، تُنتهك حقوقهم في القيادة الدينية والجمعيات والتعليم في تحدٍّ لأوامر المحكمة الأوروبية.

ونصّت بنود معاهدة لوزان الموقَّعة في 24 يوليو/تموز 1923 في سويسرا، على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، إضافة إلى استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

ووقّعت معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي البرلمان التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.