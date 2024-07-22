سياسة
2 دقيقة قراءة
بغلاف غزة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل كندياً بعد اتهامه بتنفيذه عملية طعن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قتلت مواطناً كندياً بعد اتهامه بتنفيذ عملية طعن في نتيف هعسراه الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.
بغلاف غزة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل كندياً بعد اتهامه بتنفيذه عملية طعن
جرت الحادثة بالقرب من نتيف هعسراه الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة. / صورة: موقع YNET الإسرائيلي
22 يوليو 2024

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في بيان مقتضب: "وصل مواطن كندي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وأضافت أن الكندي "أخرج سكيناً وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة"، معلنة أن القوات الإسرائيلية عند البوابة "حيّدت" المهاجم.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل "إصابة شخصين" في الحادثة، مشيرة إلى أن المنفذ "جرى تحييده" بلا كشف عن أي تفاصيل حول هويته أو دوافعه، فيما قالت القناة "12" العبرية (خاصة) بدورها إن "المهاجم قُتل"، بلا مزيد من التفاصيل.

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ "تحييد" للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحياناً يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على مقتله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبيّ غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us