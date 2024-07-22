وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في بيان مقتضب: "وصل مواطن كندي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وأضافت أن الكندي "أخرج سكيناً وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة"، معلنة أن القوات الإسرائيلية عند البوابة "حيّدت" المهاجم.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل "إصابة شخصين" في الحادثة، مشيرة إلى أن المنفذ "جرى تحييده" بلا كشف عن أي تفاصيل حول هويته أو دوافعه، فيما قالت القناة "12" العبرية (خاصة) بدورها إن "المهاجم قُتل"، بلا مزيد من التفاصيل.

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ "تحييد" للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحياناً يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على مقتله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبيّ غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.