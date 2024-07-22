وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن مساعدي نتنياهو يحاولون ترتيب لقاء مع ترمب، وأرسلوا برسالة إلى مكتبه مفادها أن رئيس الوزراء "يريد مقابلته، على أمل أن يتم ذلك".

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو، إن اللقاء مع ترمب ربما يجري : "لكن لا يوجد حتى الآن يقين بشأنه، وليس من الواضح مكان انعقاده، ومن المقرر أن يبقى نتنياهو في واشنطن طوال الأسبوع".

وقالت الصحيفة بوجود احتمال أن يبقى نتنياهو بالولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع أيضاً. ومن قبيل المصادفة، وربما ليس كذلك، أن يحتفل ابنه يائير (يقيم في ميامي) بعيد ميلاده الجمعة.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الاثنين، إن "جهوداً تُبذل لتنسيق لقاء بين نتنياهو وترمب".

وجراء خلافات مع بايدن، فإن هذه أول زيارة يجريها نتنياهو إلى واشنطن منذ تشكيل حكومته في ديسمبر/كانون الأول 2022.

نتنياهو سيلقي خطاباً أمام الكونغرس

قال مكتب نتنياهو، أمس الأحد، في بيان، إنه سيلتقي الرئيس الحالي جو بايدن، الثلاثاء المقبل، في مكان لم يُحدَّد، وسيلقي كلمةً أمام الكونغرس يوم الأربعاء.

وبالنسبة إلى نتنياهو، فإن "الجزء الأكثر أهمية في زيارته إلى واشنطن هو خطابه أمام الكونغرس، أكثر بكثير من الاجتماع مع بايدن". وتابعت يديعوت أحرونوت: "من المتوقع أن يشكر نتنياهو الولايات المتحدة على دعمها إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو "سيتطرق إلى التهديد الإيراني والحاجة إلى منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، وسيتناول تهديد (جماعة) الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني".

وزادت أنه "في لقاءاته بواشنطن، خصوصاً مع بايدن ومساعديه، سيناقش نتنياهو الاتصالات من أجل صفقة تبادل رهائن، في ظل توجيهاته الليلة الماضية بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة الخميس".

وأعلن بايدن (81 عاماً)، أمس الأحد، التراجع عن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأعرب عن اعتقاده أن هذا القرار يصب في مصلحة حزبه والولايات المتحدة.

وجاء إعلان بايدن المفاجئ بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من جانب القادة الديمقراطيين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحابه من السباق الرئاسي.