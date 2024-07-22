سياسة
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داعيا نتنياهو لاحترام قرارها.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم فتوى العدل الدولية
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون ما يمكن فعله بشأن فلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه فوراً.
داعيا نتنياهو لاحترام قرارها.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم فتوى العدل الدولية
مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل / صورة: (AP (Archive
22 يوليو 2024

وأضاف قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية ذو أهمية ويعبّر عن موقف الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه على الرغم من أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية، فإنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.

وعلّق بوريل على رفض نتنياهو وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية بحجة "وجود أسباب تاريخية تجعل هذه أرضهم"، بقوله: "يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي"، مضيفاً أن على نتنياهو احترام القانون الدولي، إذ لا يمكن أن يكون "تاريخ في جهة والقانون الدولي في أخرى، ولسوء الحظ لم توجد فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن".

وأشار إلى أن السياسة لم تجد حلّاً حتى الآن للأوضاع في فلسطين، لذلك جاءت المحاكم لتملأ هذا الفراغ السياسي، وأكد أن المحاكم لم توجد لتنفيذ الآراء السياسية، مبيناً أن " الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد".

وشدد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي لرأي محكمة العدل الدولية وأنه سيناقش مرة أخرى ما يمكن للاتحاد من أفعال حقيقية بخلاف الكلام، مضيفاً "نطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات".

ولفت بوريل إلى الكارثة الإنسانية التي وصلت إلى حد لا يحتمل في غزة، قائلاً: "قُتل ما يقرب من 40 ألف شخص، إضافة إلى 17 ألف يتيم، ونحتاج إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض وإعادة بناء غزة. وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدث ولم يتقدم الدعم الإنساني حتى الآن".

والجمعة عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

مصدر:TRT عربي
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