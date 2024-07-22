وأضاف بيرقدار في منشور على منصة إكس أنه "من خلال الاستثمارات التي سننفذها، سنجعل مشروع طريق التنمية طريقاً للطاقة أيضاً".

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.​​​​​​​ وتزداد نقمة السكان على الحكومة خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض المناطق إلى 43% وأحياناً تتجاوز 48%.

ويُنتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألفاً، مما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد افتتح أمس الأحد، عبر دائرة تليفزيونية مشروع تشغيل الخط العراقي-التركي، بمرحلته الأولى، عبر محطّة الكسك، غربي الموصل، لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاواط.

واطلع السوداني على عرض قدمه وزير الكهرباء العراقي لمراحل الإنجاز، كما تابع أحمال الخط الناقل، مشدداً على أهميته في تعزيز قدرات الشبكة، وضمان استمرارية وموثوقية الطاقة الكهربائية المجهزة.