سياسة
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المكتب الإعلامي بغزة يعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163
قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 163، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وجاء الإعلان بعد استشهاد الصحفي والمختص في الشؤون الإعلامية، حيدر إبراهيم.
المكتب الإعلامي بغزة يعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163
 ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163في غزة / صورة: أرشيف AA
22 يوليو 2024

وأمس الأحد، صرح مصدر طبي بمستشفى "العودة" وسط قطاع غزة بأن "الصحفي الفلسطيني معتصم غراب و4 آخرين، بينهم طفلتان، استُشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة غراب شمال مخيم النصيرات"، مما رفع عدد الشهداء الصحفيين آنذاك إلى 162.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي صحفيين في غزة خلال حربه المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلاً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، الذي أدّت حربه الحالية على القطاع إلى نزوح نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، وسط أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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