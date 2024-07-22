وأفادت القناة الـ12 العبرية (خاصة) بأن "صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة في موقع صوفا، ومستوطنة نير يتسحاق، رافقهما دويّ صافرات الإنذار"، ولم تتحدث عن سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء عملية الإطلاق حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تقديراته تشير إلى أن حركة حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس، فيما تواصل حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة خوض مواجهات ضارية ضد قوات جيش الاحتلال المشاركة في الاجتياح البري لقطاع غزة، موقعةً قتلى وجرحى في صفوفه.

كما ينفّذ بعض الفصائل بين الحين والآخر عمليات إطلاق صاروخية صوب بلدات ومستوطنات إسرائيلية، رداً على الاستهداف المتواصل للمدنيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة بدعم أمريكي، متجاهلةً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.