وأوضحت المنظمة في تقرير أن الإصابات الجسدية والنفسية الناجمة عن العنف تفاقمت بسبب انهيار النظام الصحي وغياب استجابة دولية للأوضاع الإنسانية، مضيفةً أن فِرَقَها عالجت الآلاف من جرحى الحرب في المناطق المتضررة من قصف المباني السكنية والبنية التحتية.

ولفتت إلى أن إمكانية حصول الناس على خدمات الرعاية الطبية المنقذة للحياة في جميع أنحاء السودان تأثرت بشكل كبير "بسبب نقص وعرقلة واسعة النطاق للخدمات ونهب الإمدادات الطبية وانعدام الأمن وشن هجمات على المرضى والعاملين في القطاع الطبي"، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للرعاية الصحية.

واتهمت المنظمة الأطراف المتحاربة بـ"التجاهل الصارخ" للحياة البشرية والقانون الدولي. ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بأيٍّ من الجانبين للتعليق.

وقالت "أطباء بلا حدود" إن في المخيمات ومواقع التجمع التي لجأ إليها اللاجئون والنازحون بحثاً عن الأمان، روى المرضى قصصاً مروعة عن المعاملة اللا إنسانية والعنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة بحق المدنيين. وأضافت أن الروايات تصف حالات ممنهجة من الإخلاء القسري والنهب والحرق العمد.

وأوضحت المنظمة أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر ولكن لا يبلَّغ عنه بشكل كافٍ بسبب الوصمة والصمت خوفاً من الانتقام ونقص الحماية.

ودعت المنظمة الطرفين المتحاربين إلى وقف الهجمات على المناطق السكنية والسماح بالمرور الآمن وحماية البنية التحتية من المزيد من الدمار والنهب. وحثّتهما على وقف ما قالت إنها أشكال مستهدفة من العنف والانتهاكات، منها العنف العرقي والجنسي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. وازدادت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.