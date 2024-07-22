وأشارت الحركة في بيان عبر منصة تليغرام إلى أن "ما حدث اليوم في خان يونس من تكثيف الاحتلال عدوانه وقصفه المدنيين في المناطق الشرقية، أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص إضافةً إلى الجرحى، ونزوح للعائلات".

وتابعت: "نؤكد أن شعبنا سيبقى صامداً متمسكاً بأرضه، والمقاومة ستبقى على عهدها في مواجهة هذا العدو المجرم الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين وطمس قضيتنا الوطنية"، مضيفةً أن "غزة ستبقى عصيّة على الانكسار، حتى دحر الاحتلال عنها على طريق الحرية والعودة وتقرير المصير".

ومنذ فجر اليوم استشهد 37 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 120 بينهم حالات خطيرة، إثر هجمات الاحتلال التي استهدفت شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع موجة نزوح قسرية وأوضاع إنسانية وطبية كارثية.

ونشرت وزارة الصحة في غزة، في بيان عبر منصة تليغرام، حصيلة خاصة بمن وصل من شهداء ومصابين إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس نتيجة مجازر الاحتلال الإسرائيلي اليوم، موضحةً أنه "منذ ساعات صباح اليوم وصل 37 شهيداً وأكثر من 120 إصابة بينها حالات خطيرة، إلى المجمع الطبي".

يأتي التصعيد بعد ساعات من إصدار الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، أوامر للفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي غربي المدينة.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المنطقة الشرقية لخان يونس من "المناطق الآمنة"، وأمر النازحين قسراً من مختلف مناطق قطاع غزة بالنزوح إليها، فيما قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم، إن المنطقة الشرقية لخان يونس "مصدر عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية".