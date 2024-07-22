سياسة
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جيش الاحتلال يعلن وفاة اثنين من محتجزيه لدى المقاومة في غزة
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وفاة إسرائيليين اثنين قال إن حركة حماس أسرتهما من محيط قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحتفظ بجثمانيهما.
جيش الاحتلال يعلن وفاة اثنين من محتجزيه لدى المقاومة في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ أسرتي أسيرين محتجزين في غزة بوفاتهما / صورة: AA
22 يوليو 2024

وذكر جيش الاحتلال في بيان: "أبلغ مندوبو الجيش، الاثنين، أفراد عائلتي ألكس دنتسيغ ويغيف بوخشتف، اللذين اختُطفا إلى غزة، أنهما فارقا الحياة وتحتجز حماس جثمانيهما".

وأضاف: "استند قرار تحديد وفاتهما إلى معلومات مخابراتية أُكدتها لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، وبالتعاون مع (...) الشرطة"، مشيراً إلى أن "جميع الجهات المعنية تنظر في ظروف وفاتهما لدى حماس".

وتقدّر تل أبيب وجود 120 أسيراً إسرائيلياً في غزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب حالياً، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب في القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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