سياسة
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بزيادة 250%.. تقرير أممي: استشهاد طفل كل يومين في الضفة منذ 7 أكتوبر
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير، اليوم الاثنين، زيادة قتل الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 250% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (بدء الحرب على قطاع غزة)، بواقع طفل كل يومين.
بزيادة 250%.. تقرير أممي: استشهاد طفل كل يومين في الضفة منذ 7 أكتوبر
"يونيسف" تعلن مقتل ما يعادل طفل كل يومين منذ 7 أكتوبر الماضي في الضفة الغربية / صورة: AA Archive
22 يوليو 2024

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إن 143 طفلاً استُشهدوا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يمثل تصاعداً بنحو 250% مقارنةً مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك (أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وأوضحت أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، شهدت استشهاد "41 طفلاً فلسطينياً" فقط. ​​​​​​​ولفتت إلى ما معدله استشهاد طفل كل يومين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أشارت إلى أن "أكثر من 440 طفلاً فلسطينياً أُصيبوا بذخائر حية" خلال الفترة التي تبعت تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامناً مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسف"، كاثرين راسل، في البيان ذاته: "لقد ظلّ الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرَّضين منذ سنوات لعنف فظيع. وقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً تزامناً مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة".

احتجاز وإطلاق نار خلال العودة من المدارس

وأضافت: "نشهد مزاعم متواترة بشأن أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص وهم يسيرون في الشوارع. يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".

وتابعت: "وقع نصف حالات القتل في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت هذه المناطق زيادة في عمليات فرض القانون الكبيرة وذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين".

ودعت "يونيسف" جميع الأطراف لإنهاء ومنع أي انتهاكات جسيمة إضافية ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والإصابات.

وبالتزامن مع حربه المدمِّرة على غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 578 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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